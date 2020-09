Un ciervo canadiense, también conocido como uapití, mató a un hombre luego que este intentara cazarlo en las afueras de la ciudad de Tillamook, Oregon, en Estados Unidos.

Mark David, de 66 años estaba cazando el pasado sábado 29 de agosto cerca de Trask Road cuando disparó su arco e hirió al animal que a pesar de estar herido pudo escapar.

A la mañana siguiente David volvió al lugar, en esta oportunidad en compañía del dueño del terreno en busca del ciervo.

Tras varias horas de búsqueda los hombres hallaron al uapití, quien no dio tregua al cazador y lo atacó ocasionándole graves heridas que le causaron la muerte.

De acuerdo a información suministrada por la Policía Estatal de Oregon a los medios locales, el ciervo habría clavado sus astas en el cuello de David, quien no resistió las heridas y falleció.

"El propietario intentó ayudar a David, pero sufrió heridas mortales y murió", señaló la Policía del Estado de Oregon, luego de apuntar que el animal fue sacrificado.

El diario Statesman Journal precisó que la carne del mamífero fue donada a la Cárcel del Condado de Tillamook.

La caza de ciertos animales en el estado de Oregon está permitida, comunicó el Departamento de Pesca y Vida Salvaje de Oregon en su sitio web. De hecho, suele realizarse por temporadas o durante caza controlada.

