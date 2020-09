En el norte de Siberia, un enorme agujero de 50 metros de profundidad fue visto casualmente desde el aire por un equipo de televisión ruso que sobrevolaba la zona.

Tras este hallazgo, un grupo de científicos se hizo presente en el lugar, para examinar el cráter cilíndrico, que podría ser causado por la acumulación de gas metano debajo de la superficie del suelo.

El científico Evgeny Chuvilin, investigador líder del Instituto de Ciencia y Tecnología de Skolkovo, reveló que se trata de un agujero “sorprendente por su tamaño y grandeza. Estas son las fuerzas colosales de la naturaleza que crean tales objetos", dijo a Siberian Times.

Este nuevo agujero que se abrió en la tundra ártica ha sido el más impresionante de los grandes agujeros que han aparecido de forma repentina, durante los últimos años, a medida que la capa de suelo congelada -permafrost- se ha ido derritiendo.

Vasily Bogoyavlensky, científico del Instituto Ruso de Investigación de Petróleo y Gas en Moscú revela que este agujero es “único, contiene mucha información científica adicional, que aún no estoy listo para divulgar. Este es un tema de publicaciones científicas. Tenemos que analizar todo esto y construir modelos tridimensionales”, resaltó.

Según el experto, estos cráteres se forman porque existen “cavidades saturadas de gas en el permafrost. En un sentido literal, un espacio vacío lleno de gas a alta presión y la capa de cobertura se distiende”, reveló.

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS