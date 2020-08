Se trata de 425 monedas de oro, que fueron enterradas en una vasija, y que luego de 1.100 años, fueron encontradas por arqueólogos israelíes, así informaron las autoridades de Antigüedades de Israel. El hallazgo se llevó a cabo en la ciudad de Yavne, en la zona central del actual Israel.

"El tesoro se escondió enterrado en una vasija de barro y contiene 425 monedas, la mayoría del período Abasí. La persona que lo enterró, hace mil cien años, debió haber esperado recuperarlo e incluso cerró la vasija con un clavo para que no se moviese", explicaron en un comunicado Liat Nadav-Ziv y Elie Haddad, los arqueólogos que encontraron el tesoro. Así consignó The New York Times en su portal web.

"Encontrar esta cantidad considerable de monedas de oro es extremadamente poco habitual. Casi nunca las hallamos en excavaciones arqueológicas. Dado que el oro siempre ha sido extremadamente valioso, se derretía y se volvía a utilizar, de generación en generación. Estas monedas están hechas de oro puro, por lo que no se oxidan con el aire, se han hallado en una condición excelente, como si se hubieran enterrado ayer", revelan.

Posible comercio internacional

Según información ofrecida por los arqueólogos, el descubrimiento podría ser indicativo de que en la zona existía comercio internacional, con zonas más remotas

Al parecer, las monedas de oro corresponden a finales del siglo IX aC y son de 24 quilates cada una. En total, el tesoro es de 845 gramos, una cantidad significativa de dinero en aquellos días y que, además, corresponde una suma importante en la actualidad.

En el tesoro, también existen unas 270 pequeñas piezas de dinares cortadas para servir como monedas de cambio: "El corte de monedas de oro y de plata fue utilizado de forma habitual en el sistema monetario en países islámicos después del año 850 aC, cuando desaparecieron repentinamente las monedas de bronce y de cobre", explica Robert Kool, un experto en monedas con autoridad en antigüedades a NYTimes.