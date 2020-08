La costa del Pacífico mexicano se prepara este martes ante el avance del huracán Genevieve, que aunque se prevé que se mantendrá lejos de tierra, hace sentir la fuerza de sus vientos de categoría 4 (de 5) en la escala Saffir-Simpson.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, a las 21:00 hora local Genevieve se localizaba a 465 del puerto mexicano de Manzanillo y avanzaba a 19 km/h en dirección noroeste con vientos sostenidos de 215 km/h.

La tormenta se mantendrá alejada de la costa mexicana, pero "sus bandas nubosas ocasionan lluvias puntuales intensas y oleaje" en las costas de seis estados del Pacífico mexicano, alerta un boletín del Servicio Meteorológico del país.

TROPICAL UPDATE: @NOAA's #GOES16🛰️ is tracking major #HurricaneGenevieve spinning in the eastern Pacific. The satellite's 0.5-km resolution visible band shows #Genevieve's very symmetrical eye, which can signify a strong #hurricane. Get more here: https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/c8UG3PY4Dw