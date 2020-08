En el 2016, comenzó una verdadera pesadilla para esta niña brasileña que, en ese entonces, tenía 6 años de edad. Cortándole su inocencia y dejándole una profunda tristeza, su propio tío comenzó a abusar de ella.

Todo comenzó con “simples” toqueteos que la pequeña sintió inapropiados, pero que nunca reveló a sus familiares por “miedo”. Desde entonces, los abusos se fueron incrementando y la niña seguía guardando hasta que a los 10 años quedó embarazada de su agresor -de 33 años- y fue cuando la verdad de este grave delito, salió a la luz y conmocionó a todo Brasil.

El pasado sábado 8 de agosto, la menor de edad fue a un hospital junto a una de sus tías. Los dolores abdominales eran muy fuertes y, cuando estaba junto a los médicos, logró confesar la verdad en medio de lágrimas.

Todo indicaba a que estaba embarazada y por eso, el personal médico procedió a practicarle pruebas de sangre que confirmaron la noticia. El asombro fue evidente entre los presentes, quienes conversaron con la pequeña y ella, sin aguantar más, reveló que desde hace años era abusada por su propio tío.

Cerca de tres meses de gestación tenía esta niña brasileña quien solo pedía a la justicia poder interrumpir su embarazo ya que era “no deseado”, consignan medios brasileros.

El caso de inmediato se llevó a la justicia, quienes luego de la investigación, conocieron que la niña fue violada bajo amenazas de muerte desde los 6 años, por lo que finalmente lograron autorizar la interrupción del embarazo. En ese momento, el magistrado reveló que la menor hizo ese pedido a los gritos, con los ojos rojos de llorar y aferrada “a un oso de peluche“.

Desde un hospital, con todos los cuidados necesarios para no poner en riesgo la vida de la menor, los médicos lograron interrumpir la gestación. Además, pidieron la captura del agresor, quien desde ese 8 de agosto se encontraba fugitivo.

Poco menos de una semana de lo ocurrido, la justicia brasileña ordena la detención del tío de la víctima, quien finalmente pudo ser capturado la madrugada de este martes. Así lo dio a conocer el gobernador del estado de Espíritu Santa, Renato Casagrande, a través de su cuenta Twitter.

“Que sirva de lección para quien insiste en practicar un crimen brutal, cruel e inaceptable de esa clase”, señaló el gobernador en su cuenta en la red social Twitter.

A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentadano no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje.