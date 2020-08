La noche de este domingo, una menor de 10 años de edad fue sometida a un procedimiento de aborto en un centro médico ubicado en la ciudad de Recife, Brasil, luego de haber sido abusada sexualmente por su tío de 33 años de edad, quien se encuentra prófugo de la justicia.

A pesar de que las autoridades y familiares quisieron mantener el procedimiento lo más reservado posible, los manifestantes en pro y contra del aborto se hicieron presentes a las afueras del hospital, con pancartas y consignas.

La pesadilla comenzó hace 4 años

El caso de esta menor de edad salió a la luz hace poco menos de una semana, cuando la pequeña acudió a un hospital de la localidad de Sao Mateus, con fuertes dolores abdominales. Mientras los médicos la examinaron, ella reveló que había sido violada por un familiar.

De inmediato el personal le realizó un exámen de sangre, donde quedó comprobado que la niña estaba embarazada y que tenía al menos tres meses de gestación. Fue entonces cuando la menor confesó que era víctima de abuso sexual desde que tenía 6 años, por parte de su tío.

Cuando los familiares de la niña se enteraron de la pesadilla que estaba viviendo la pequeña, hicieron lo posible por coordinar con la justicia la interrupción del embarazo. Una posibilidad no muy lejana ya que en Brasil, el aborto está permitido en casos de violación, si la gestante corre riesgo de vida o si el feto presenta alguna anencefalia.

La decisión del juzgado

Finalmente, y tras presentar decenas de pruebas, el Tribunal de Justicia del estado de Espírito Santo, autorizó el procedimiento, siempre que este no ponga en riesgo la vida de la menor de edad.

Para esta decisión judicial, el juez a cargo tuvo en cuenta el deseo de la menor de no proseguir con el embarazo y concluyó que “la voluntad de la niña es soberana, aunque se trate de incapaz”.

Asimismo, el magistrado señala que la menor dejó claro, en varias situaciones, que no desea continuar con el embarazo: “La infante sostenía un osito de peluche contra su pecho y 'con solo tocar el tema del embarazo, el niño entra en el sufrimiento profundo, llora, llora y niega en todo momento, solo reafirma no querer', declarando en todo momento que no quiere seguir con el embarazo, llorando siempre mucho y mostrando un sufrimiento invaluable”, consiga el portal brasilero Tribuna Online.

El caso de la niña generó conmoción en el país, por lo que decenas de manifestantes salieron a la calle para pedir justicia y para que además, se reabriera el debate sobre la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el país.