El personal médico se ha llevado, durante los últimos meses, miles de aplausos del mundo entero, al estar en primera línea luchando contra la pandemia del coronavirus, sin importar tener que poner hasta su propia vida en riesgo para salvar a otros. Es por esto que se han convertido en héroes internacionales.

Tal es el caso de Heriverto Munar, un auxiliar de enfermería que entregó 18 años de su vida a la labor de salvar vidas. Sin embargo, en medio de la pandemia se contagió con la enfermedad y no resistió.

La despedida de un héroe

Los pasillos del hospital de Enfativá, ubicado en Bogotá, Colombia, fueron testigos de la incansable labor de Heriverto como auxiliar de enfermería. Sin embargo, durante su trabajo se enfermó de Covid-19 y, tras no resistir a la enfermedad, fue homenajeado por sus compañeros y amigos.

Ambulancias sonaron al unísono para despedir a otro héroe de la salud que murió por coronavirus en Colombia: “Es muy duro la muerte de mi compañero. Estamos dándole condolencias a los familiares, a los demás compañeros? esto nos ha dado muy duro”, manifestó César Camacho, amigo de Heriverto a Caracol Noticias.

Heriverto, antes de contagiarse, trabajaba en el área de urgencias del hospital. Nunca dudó en dar lo mejor de sí para salvar vidas, ya que siempre sintió un enorme amor por su profesión.

“Siempre tenía algo nuevo para poderle salvarle la vida a todo el que llegaba aquí al hospital, él era el que no necesitaba ni un título porque realmente lo que él brindaba para salvar vidas ya él lo sabía, en menos de nada le salvaba la vida a cualquier persona que llegara al hospital”, manifestó Lina María Álvarez, otra colega del enfermero fallecido.

Emotivo adiós

El cuerpo sin vida de Heriverto fue despedido con aplausos y lágrimas de todos los presentes, quienes lanzaron pétalos de rosa y mensajes de amor para el profesional de la salud.

A pesar del dolor, sus familiares esperan que el sacrificio de Heriverto no sea en vano: “En honor a él le voy a decir a todas las personas que por favor se cuiden muchísimo, porque estamos viviendo una realidad, no es una mentira, no la estamos inventando, esta es la realidad que estamos viviendo a nivel mundial”, añadió Lina María, familiar del fallecido.

Colombia registra hasta la fecha, más de 420 mil casos de contagios de coronavirus y más de 13 mil fallecidos por la misma causa. Con respecto a las medidas adoptadas por el gobierno caribeño, sigue vigente el confinamiento en algunas ciudades y el llamado al uso de mascarillas y alcohol gel.

Ver cobertura completa