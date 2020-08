¿Qué pasó?

Durante este lunes se registró una violenta explosión de gas en un barrio residencial de la ciudad de Baltimore, Estados Unidos. El hecho deja, hasta ahora, una mujer adulta fallecida y varias personas heridas.

Explosión de gas

Según ha informado el Departamento de Bomberos de Baltimore, el hecho habría ocurrido por la explosión de una tubería de gas. La explosión destruyó tres casas completamente y una cuarta vivienda quedó con daños parciales.

El Departamento de Bomberos confirmó a través de su Twitter el fallecimiento de una mujer adulta y cuatro personas heridas. Además, sigue la búsqueda de ciudadanos que podrían estar atrapados bajo los escombros.

"Hay 6 personas involucradas en la explosión de gas de Baltimore, incluye 4 personas transportadas en estado grave, 1 mujer adulta fallecida y los bomberos continúan rescatando a un ocupante adicional. La causa está bajo investigación mientras, continuamos buscando otros posibles ocupantes", dijo la entidad.

Update: 6 people involved in W. Baltimore gas explosion includes 4 people transported in serious condition, 1 adult woman deceased, & FFs continue to rescue additional occupant. The cause is under investigation as we continue to search for any possible additional occupants. — Baltimore Fire (@BaltimoreFire) August 10, 2020

Hasta el lugar llegó personal de la Compañía de Gas y Electricidad de Baltimore para desconectar el suministro en el sector de la explosión y dar seguridad a las labores de rescate.

Onda expansiva

Los empleados de un local de Applebees ubicado a dos cuadras dijeron a la estación local de la CBS en Baltimore que sintieron la onda expansiva de la explosición que dejó escombros en la vereda y la calle del barrio noroeste de la ciudad.

"Estaba sentado en mi escritorio trabajando cuando mi casa se remeció repentinamente por algunos segundos. Corrí a la ventana porque pensé que algo había pasado afuera. Luego me enteré que la explosición fue a tres millas (casi 5 kilómetros) de mi casa", dijo un residente de otro barrio de la ciudad.

Si bien el Departamento de Bomberos habla de una explosición de gas, todavía está en investigación las causas que lo provocaron.