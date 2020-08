Elber Guzmán, un campesino del municipio de Alvarado, Colombia, se llevó una gran sorpresa cuando iba en su moto camino a casa y vio a un indefenso animal vagando por la vía. Lo primero que pensó fue en auxiliarlo y darle comida, para que retomara fuerzas, ya que estaba muy débil.

Guzmán pensaba que se trataba de un gatito, por lo que no dudó en “adoptarlo” y llevarlo a casa para cuidarlo junto a sus familiares. Sin embargo, a las semanas se dio cuenta que de indefenso no tenía nada: Era un puma bebé que estaba siendo buscado por su madre.

"Yo lo recogí en la vía, era igualito a un gato, y me dije: pobre animalito, debe estar perdido en este sitio tan solitario, mejor lo llevo a mi casa", afirmó Elber Guzmán al diario El Tiempo, agregando además que en esa zona frecuentemente abundan animales abandonados.

Bienvenida a la casa

Cuando Guzmán llegó a casa, su familia se puso muy feliz y todos le dieron la bienvenida. Como estaba tan desnutrido, decidieron darle leche en las mañanas y en las tardes, para que retomara fuerza.

Todo iba muy bien en casa hasta que, con el paso de los días, Guzmán comenzó a notar comportamientos muy distintos a los que tiene un gato. "Me puse a verlo con detenimiento y me dio desconfianza pues tenía la cola larga y las orejas redondas. Además, su comportamiento, así como aspectos de la comida, no se asemejaban al de los gatos", dijo el campesino al medio colombiano.

En medio de la duda, y con ganas de saber qué animal era el que había llevado a casa, el campesino comenzó a buscar información de felinos y encontró una noticia con fotos del rescate de un puma yaguarundí en el aeropuerto Perales de Ibagué.

Cuando comenzó a ver las fotos de ese puma adulto, se detuvo unos minutos y lo comparó con el “gatito” que tenía en casa, “eran igualitos, idénticos" dijo Guzmán.

De inmediato, llamó a la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima), la cual envió un veterinario a su finca, donde se pudo confirmar que no era un gato: "Es un puma yaguarundí", aseguró Diego Castro, veterinario de Cortolima.

Con síntomas de desnutrición fue rescatada una cría de Jaguarundí (Puma yagouaroundi) en la vereda Totarito de Alvarado, luego de ser confundida por un gato por habitantes de la zona. Ahora se encuentra en recuperación clínica y biológica para poder regresar a su hábitat. pic.twitter.com/wp0PQ6OWQS — Cortolima (@Cortolima) August 4, 2020

Un puma bebé

Luego de examinarlo, Rodrigo Herrera, subdirector de Calidad Ambiental de Cortolima, afirmó que se trataba de una cachorra de dos meses de nacida, sin heridas, pero con desnutrición debido a que fue alimentado varios días con comida de sal y leche, una alimentación que no se asemeja a la de un felino de estas características.

"En edad juvenil, los yaguarundí suelen aventurarse frecuentemente a sitios alejados, por lo cual posiblemente la mamá debe estar en un lugar cercano", señaló Herrera.

Tras el rescate, el pequeño felino está recibiendo tratamiento en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Ibagué, para -una vez que tome fuerza- regresarlo a su hábitat.

El yaguarundí, habita en las zonas boscosas y en su edad adulta puede llegar a medir 83 centímetros de largo y pesar 6,5 kilogramos. Normalmente, este animal se alimenta de mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces.