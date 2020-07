El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) emitió varias advertencias luego que se diera a conocer la llegada de semillas misteriosas a residentes de los distintos estados norteamericanos sin que las hubieran solicitado.

De acuerdo a CBS News, la principal preocupación de los funcionarios de dicho país es que las semillas parecen haberse originado en China y podrían ser especies de plantas invasoras.

"El USDA es consciente de que las personas en todo el país han recibido paquetes de semillas sospechosas y no solicitadas que parecen provenir de China", afirmó el pasado martes 28 de julio el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) del USDA.

Además de informar sobre esta situación, la instancia destacó que se encuentran trabajando en estrecha colaboración con las autoridades federales y estatales, incluyendo Aduanas y Protección Fronteriza, para investigar esta extraña situación.

En medio del misterio y de las investigaciones que se han iniciado, la agencia hizo un llamado a no plantar las semillas chinas. "¡Por favor no plantes semillas de orígenes desconocidos!", escribió en su cuenta de Twitter la institución.

#APHIS is working closely with @CBP and State Depts of Ag re: unrequested seeds. If received, pls contact State Dept of Ag https://t.co/g0WhR57Wv3 or the #APHIS State Plant Health Office https://t.co/CdHtWghDbC . Keep packaging and do not plant seeds from an unknown origin! pic.twitter.com/LORKeTh4Tc

Al respecto, los funcionarios del USDA explicaron que "las especies invasoras causan estragos en el medio ambiente, desplazan o destruyen plantas e insectos nativos y dañan gravemente los cultivos. Tomar medidas para evitar su introducción es el método más eficaz para reducir tanto el riesgo de infestaciones de especies invasoras como el costo para controlar y mitigar esas infestaciones".

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS, por sus siglas en inglés), manifestó, por su parte, que desde la agencia están recolectando los paquetes de semillas para determinar si contienen algo que pueda ser perjudicial para la agricultura de ese país.

MDA is aware that people across the country, including in Maryland, have received unsolicited packages of seeds from China in recent days. MDA is working closely with its partners at @USDA_APHIS to monitor this situation. (1/3) pic.twitter.com/x6GiVyoUj4