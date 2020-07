¿Qué pasó?

El pasado martes, las autoridades alemanas comenzaron las excavaciones en diferentes locaciones donde estuvo el principal sospechoso de haber secuestrado y asesinado a la pequeña Madeleine McCann.

Durante este procedimiento que terminó este miércoles, hallaron un sótano oculto, en una de las viviendas que alquiló Christian Brueckner en el año 2007, en Seelze, Hanover (año en que la menor desapareció en Portugal).

Al ingresar a este sótano, los detectives pudieron encontrar gran cantidad de fotografías y videos enterrados por Brueckner. En total, las autoridades han desenterrado unas ocho mil piezas de evidencia potencial que habían sido escondidas por el alemán y que han sido calificadas como “perturbadoras”.

Rastreo con tecnología de punta

El lugar donde fue encontrado este sótano fue usado por Brueckner en 2007 y, luego de un año de haberse mudado, fue demolido. Así contó Wolfgang Kossack, de 73 años y vecino del lugar.

“Christian Brueckner tenía el jardín junto al mío. Llegó en 2007 y se fue después de un año. Me dijo que vivía fuera de la red, que no se había registrado con las autoridades, nadie sabía que estaba allí. Nunca hizo jardinería. No plantó nada ni trató de cultivar nada. Él solo se sentaba a tomar cerveza. En ese momento había un edificio en el jardín. Era una pequeña estructura de madera con solo una habitación para guardar herramientas y otras cosas, pero tenía una cocina. El edificio no era realmente una casa, podría llamarse un cobertizo. Pero tenía una bodega y debajo habría cimientos. Este edificio fue destruido en 2008?, comentó Kossack en diálogo con el diario inglés DailyMail.

Tras el hallazgo, las autoridades rastrean con radares y tecnología de última generación posibles rastros de la pequeña Maddie, que fue raptada el 3 de mayo de 2007, mientras sus padres cenaban con amigos en un resort de Portugal.

¿Qué ha logrado recientemente la investigación?

La investigación del caso se aceleró en junio con la identificación de un nuevo sospechoso, Christian B., de 43 años, un pederasta ya condenado por violación en Portugal y que está actualmente detenido.

Los investigadores también llegaron a la conclusión que Madeleine McCann, que tenía tres años cuando desapareció en Portugal, está muerta.

La fiscalía dice tener "pruebas o hechos concretos" para considerar que la niña falleció pero no dispone de "pruebas médicolegales", como por ejemplo restos de su cuerpo.

El sospechoso, Christian B., de 43 años, está detenido en Kiel, en el norte de Alemania, por otro caso.

En la época de los hechos vivía a pocos kilómetros del hotel de Praia da Luz, el pueblo portugués donde desapareció la niña.

