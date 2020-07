Su nombre es Forza, tiene 4 años de edad y, según su madre, pasó de ser una niña dulce y afectiva, a ser una pequeña temerosa y distante. Esto, luego de tener que haber pasado por exámenes invasivos y tratamientos para combatir el Covid-19, mismo que le fue diagnosticado hace cuatro meses y el que sigue saliendo “positivo” en el test PCR.

Las normas en Italia exigen que las personas que hayan tenido coronavirus, se hayan practicado un hisopado para confirmar que la enfermedad ya no habita su organismo. Sin embargo, Forza no ha podido cumplir este requerimiento, ya que a pesar de no tener ningún síntoma, sigue arrojando positivo en el examen.

Ante este resultado, Instituciones sanitarias de Milán piden que se le haga un test de doble hisopado.

“Se necesita un hisopado doblemente negativo para liberar a mi hija de manera legal, pero ya no quiero someterla a este estrés. La atormentan las pesadillas y se despierta gritando”, contó la mujer al diario Il Corriere della Sera.

Sin embargo, sin la muestra del doble hisopado, la niña no podrá regresar a la “nueva normalidad”, situación que pone en riesgo hasta su inscripción en la colegiatura.

El inicio de una pesadilla familiar

Forza comenzó a sentir los síntomas de coronavirus el 19 de marzo, justo cuando Europa estaba siendo fuertemente golpeada por la pandemia. Sin embargo, como no era nada grave, decidieron aislarse, al igual que otros familiares que también presentaron algunos síntomas.

Luego de este aislamiento y, tras pasar poco más de un mes, las manos de Forza se comenzaron a llenar de manchas: “Tenía miedo, en esa semana se hablaba del síndrome de Kawasaki relacionado con Covid en niños”, dijo la madre.

Llevaron de inmediato a la pequeña de 4 años a un hospital, donde le hicieron un test PCR, que arrojó positivo a Covid-19. El test determinó que había desarrollado gran cantidad de anticuerpos contra el coronavirus, según indica el medio italiano.

Luego de este diagnóstico, le realizaron 4 pruebas más. “Todas dieron resultados contradictorios: débil, negativa, positiva”, dijo confundida la madre, quien aseguró que cada uno de estos procedimientos, eran demasiado invasivos para un niño de esa edad.

Un calvario que han tenido que asumir como familia y que le ha traído consecuencias negativas a la pequeña, quien durante estos meses ha cambiado muchísimo su personalidad: “Ahora es temerosa y distante. Evita el contacto con las personas y no quiere subir al auto”.

Aún así, necesita de esta “última prueba” para determinar si representa o no un peligro para la población. “Todos me han confirmado que la niña ya no es contagiosa, pero nadie asumió la responsabilidad de liberarla”, aseguró la madre, quien pide no seguir sometiendo a su hija a esta serie de exámenes.

Ver cobertura completa