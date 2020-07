¿Qué pasó?

Este semana se anunció el descubrimiento, de una especial manera, del meteorito más grande que se haya visto alguna vez en Alemania, el cual estuvo por más de 30 años pasando desapercibido en el jardín de una casa.

“El hallazgo tiene una masa de 30,26 kilogramos, lo que lo convierte en el meteorito de piedra más grande jamás encontrado en Alemania”, explicó Dieter Heinlein, experto en la materia, según consigna la agencia Deutsche Welle.

El descubrimiento, hecho por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR), ocurrió en la ciudad de Blaubeuren, una zona de aproximadamente 12.500 habitantes.

Foto comparativa con otros meteoritos de Alemania / DLR

"Oculto" en un jardín

Justamente uno de ellos, Hansjörg Bayer, fue quien encontró la roca mientras realizaba una excavación en su propiedad en 1989.

Al momento de desenterrar el cuerpo estelar, el hombre notó que este tenía un peso bastante considerable y que poseía un alto contenido de hierro, pero no le dio mayor importancia y simplemente lo dejó en su jardín.

En el año 2015, Bayer estuvo a punto de botar el meteorito junto a otros objetos que tenía en su casa, sin embargo, finalmente cambió de parecer y lo conservó en su sótano, hasta que en enero de este año se decidió a llamar al DLR para que lo estudiaran.

“Incluso un profesional difícilmente habría adivinado que era un meteorito cuando vio por primera vez la roca muy erosionada”, dijo el Centro Aeroespacial Alemán, que además publicó en sus redes sociales un video sobre cómo se cortaba la roca que encierra al meteorito.

Germany’s 🇩🇪 largest ever stony meteorite 🪨 found in the town of #Blaubeuren! It weighs over 30 kg and fell to Earth possibly centuries ago. The find was uncovered by accident in 1989 before being reported to @DLR_en as a possible meteorite this year 👉https://t.co/EtQmGmUrRm pic.twitter.com/kRfYY3s7os — DLR - English (@DLR_en) July 16, 2020

El más grande de Alemania

Este cuerpo, nombrado como “Blaubeuren” por la ciudad en donde se encontró, superó en peso al meteorito denominado como “Benthullen”, de 17,25 kilos, que hasta ahora era el más grande presente en Alemania.

Los científicos de DLR ahora se enfocan en el objetivo de determinar hace cuánto tiempo esta roca cayó en la Tierra.