Tom Moore, un veterano de cien años de edad, que logró reunir unos 33 millones de libras (41,2 millones de dólares) para el servicio de salud británico en plena pandemia, fue nombrado Caballero el viernes por la reina Isabel II en una ceremonia excepcional en el castillo de Windsor.

Arise, Captain Sir Thomas Moore!



Today The Queen conferred the Honour of Knighthood on @captaintommoore at an Investiture at #WindsorCastle. pic.twitter.com/hukR1jAc8Y