El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles el nombramiento de Bill Stepien como nuevo director de campaña, en sustitución de Brad Parscale, a menos de cuatro meses de los comicios del 3 de noviembre en los que intentará lograr otro mandato de cuatro años.

"Estoy encantado de anunciar que Bill Stepien ha sido ascendido al puesto de director de la campaña Trump", escribió el presidente en Facebook y Twitter.

I am pleased to announce that Bill Stepien has been promoted to the role of Trump Campaign Manager. Brad Parscale, who has been with me for a very long time and has led our tremendous digital and data strategies, will remain in that role, while being a Senior Advisor to the...