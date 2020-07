View this post on Instagram

Este lunes el mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, habría informado que presenta síntomas de #coronavirus, por lo que canceló su agenda para el resto de la semana. La situación la dio a conocer CNN Brasil, donde confirmaron que Bolsonaro presentó una fiebre de 38 grados y que su tasa de oxigenación es de un 96%, además dijo estar tomando hidroxicloroquina. El Mandatario ya se habría realizado el examen correspondiente por lo que se espera que el resultado se dé a conocer este martes. De acuerdo al mismo medio antes señalado, Bolsonaro también se realizó una resonancia magnética a los pulmones y aseguró que este examen no identificó ningún problema.