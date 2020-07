Para Li-Meng Yan no ha sido sencillo, ha tenido que abandonar su país natal por miedo a represalias, luego de haber sacado a la luz, todas las “verdades” del gobierno chino con respeto al coronavirus y sobre todo, cómo ocultaron la información no solo ellos, sino también la OMS, quienes según la viróloga asiática, sabían de la peligrosidad de este virus que ha cobrado la vida de más de 500 mil personas en todo el mundo.

Tras romper el silencio, Li-Meng se convirtió en “la más buscada” del gobierno chino y la “más solicitada” por el FBI, quienes buscan saber lo que oculta el gigante asiatico sobre esta enfermedad, que ha golpeado con fuerza Estados Unidos.

En una conversación con el medio Fox News, la viróloga de Hong Kong no sólo aseguró que China mintió, sino también que las autoridades del país, e incluso la OMS, conocían la peligrosidad y letalidad del coronavirus y ni la escucharon ni informaron de sus descubrimientos hasta muchos meses después, cuando ya la pandemia era incontrolable.

Una verdadera travesía

El destino final: Los Ángeles, Estados Unidos. El único propósito de Li-Meng era que el gobierno de Xi Jinping no diera con ella. Temía que pudieran desaparecerla o, peor aún, que acabaran con su vida. Ante este temor, la profesional decidió huir y revelar detalles de lo que ocurrió en China al inicio de la pandemia, así contó en su entrevista con Fox News, donde además explicó cómo fue su travesía para salir de China y llegar a norteamérica.

Li-Meng fue una de las primeras epidemiólogas en investigar el nuevo coronavirus a mediados de 2019 y, al descubrirlo, alertó de su fácil transmisión y de lo letal que podría ser para muchas personas. Aunque las autoridades la escucharon, ocultaron lo que estaba ocurriendo, según revela la experta.

A pesar de sus reiterados llamados de emergencia, Li-Meng solo recibía amenazas por sus hallazgos. Situación que la llevó a salir de su país: "Si me hubiera quedado ahora estaría desaparecida o asesinada", asegura.

A finales de 2019, cuando la pandemia comenzó a afectar con fuerza China, recibió el mandato de un supervisor y consultor de la OMS, el doctor Leo Poon, que le ordenó llevar a cabo una investigación secreta sobre un nuevo coronavirus parecido al SARS.

Esta investigación hizo que no solo ella, sino el gobierno de su país y la OMS descubrieran que se trataba de un virus altamente peligroso, que podría afectar negativamente al mundo entero. "Sé cómo lo ocultaron", asegura a Fox.

A partir de ese momento, Li-Meng asegura que intentaron silenciarla por todos los medios. Las amenazas no se detuvieron y por eso, decidió huir el pasado 28 de abril.

Su huida a Estados Unidos

Cuando Li-Meng se dio cuenta que su vida estaba en peligro, tomó la decisión de salir de China. Su propósito también era sacar a la luz toda la verdad.

La idea de viajar a Estados Unidos, fue de Lu Deh, un famoso bloguero chino, con quien ella compartió todas sus teorías e investigaciones. Allí, él le aconsejó que se fuera a EE.UU, donde estaría a salvo. Solo fuera del gigante asiático, Li-Meng podría revelar la verdad sin correr riesgos.

Al llegar a casa, la viróloga le contó a su esposo que allí corrían riesgo. Él se negó a acompañarla y la culpó de lo que estaba ocurriendo. Lejos de pensar en quedarse “por amor”, Le-Meng decidió irse de su país.

Pero el avión rumbo a Los Ángeles no resolvió toda su preocupación. Al pisar suelo norteamericano, los funcionarios de aduanas la detuvieron: “Tenía que decirles la verdad", explica a la Fox News. "Les dije que no me devolvieran a China, que yo había venido a contarles la verdad sobre la Covid-19. Y que, por favor, me protegieran Si no lo hacían el Gobierno chino me mataría", relata.

Fue entonces cuando llegó el FBI. En ese momento, Li-Meng asegura que le hicieron un largo interrogatorio, que duró horas, además, le requisaron su teléfono móvil como prueba y finalmente la dejaron continuar su viaje.

Consecuencias de su huida

Tras su huida, agentes del gobierno chino llegaron a su pueblo natal Quingdao, donde registraron y destrozaron su departamento. Además, interrogaron a sus padres, los cuales le han pedido reiteradas veces, que regrese a China y deje todo esto.

Pero esto no es todo, la Universidad de Hong Kong ha querido borrar todo rastro de Li-Meng Yan. Ha retirado su página web adscrita a la universidad, le ha revocado el acceso a las webs de la universidad y ha prohibido que tenga acceso a sus correos, a pesar de que ella tenía una licencia anual al día.

Ante este panorama, Fox News envió un correo electrónico a la embajada china en Estados Unidos, quienes negaron conocer a la experta: "Nunca hemos oído hablar de esta persona (...) El Gobierno chino ha respondido rápida y efectivamente al Covid-19 desde su inicio. Todos sus esfuerzos han sido claramente documentados en el libro blanco Fighting Covid-19: China in Actio con total transparencia. Los hechos lo dicen todo", dice el documento enviado por la web.

Pero no solo el gobierno chino ha negado estas declaraciones, sino también la OMS, quien asegura no tener ninguna irregularidad durante los primeros meses de la pandemia.

