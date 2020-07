¿Qué pasó?

Este jueves la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, informó haber sido diagnosticada como positivo por contagio de coronavirus.

A través de sus redes sociales, la mandataria comunicó que le fue detectado el virus tras haber estado en contacto con algunos miembros de su equipo de trabajo, quienes también resultaron estar infectados de COVID-19.

¿Qué dijo Áñez?

“Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo, y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo”, explicó Áñez en Twitter.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días, hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien, me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento”, añadió.

“Quiero agradecer a todos los bolivianos y las bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos. Juntos vamos a salir adelante, que Dios los bendiga”, finalizó la presidenta.

He dado positivo a Covid19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante. pic.twitter.com/oA4YVYlZFa — Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) July 9, 2020

Diosdado Cabello también está contagiado

En Venezuela, en tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, también informó haberse contagiado de coronavirus.

“Queridos compañeros y compañeras, cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en COVID-19”, detalló el parlamentario, una de las figuras políticas más cercanas al presidente Nicolás Maduro.

“Desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. ¡Nosotros venceremos!”, concluyó.

Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar q luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en Covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. Nosotros Venceremos!! — Diosdado Cabello R (@dcabellor) July 9, 2020

