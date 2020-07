¿Qué pasó?

El pasado lunes falleció Mary Kay LeTourneau, una profesora que en 1997 acaparó toda la atención en Estados Unidos tras violar sexualmente a un estudiante de una escuela de Washington. En aquel periodo, ella tenía 34 años; mientras que él, solo 12.

Por cometer este delito, la mujer fue inicialmente condenada a siete años, pero resultó quedar embarazada de su alumno perpetrado, por lo que solo recibió seis meses de prisión. Posteriormente, ambos se casaron y formaron una familia.

Los detalles de la historia

Todo partió en el verano de 1996. La mujer estaba estaba casada y tenía hijos, pero decidió involucrarse sexualmente con Vili Fualaau, su alumno. Un embarazo despertó las sospechas de su marido, quien finalmente descubrió la relación ilegal y la denunció.

Los padres del menor también acusaron a la maestra, pero la madre indicó que su hijo no se sentía víctima de un abuso y que "se sentiría culpable si ella fuera a la cárcel".

"Su señoría, hice algo que no debía hacer, moral o legalmente. Fue un error y lo lamento. Yo no sabía, lo he dicho una y otra vez y lo saben quienes me conocen. No tenía idea que esto podría ser algo criminal", señaló la profesora durante el juicio.

Pese a que fue procesada por violación, en vez de una condena de siete años recibió solo seis meses, por su calidad de embarazada.

Al finalizar su condena, quedó con la prohibición de acercarse a Fualaau por el resto de su vida, pero fueron sorprendidos por la policía teniendo sexo en un auto, por lo que nuevamente fue detenida. Un mes después se supo que estaba otra vez estaba embarazada del joven. Antes de los 15 años, el estudiante ya tenía dos hijas.

Ambos se arrepintieron

Después de seis años en prisión, la particular pareja contrajo un matrimonio secreto en 2005, tras lograr la anulación de la orden de alejamiento. En sus años de encierro, ella se las ingenió para enviarle cartas, logrando no perder el contacto. Pero tiempo más tarde, señalaron arrepentirse por lo que hicieron.

De hecho, 3n 2017, el joven de ahora 35 años solicitó el divorcio por motivos que aún se desconocen, poniendo fin a una relación ilegal de 20 años.

"Legalmente creo que estuvo mal, moralmente creo que quizá debimos haber esperado. Pienso y me pregunto si hubiera hecho eso, si hubiera estado con una niña de 13 años ahora y no me veo haciéndolo", dijo Fualaau en una entrevista realizada en 2018.

Por su parte, LeTourneau indicó que "¿siento que él sea el padre de mis hijas, que estemos casados y que sea el hombre de mi vida? Pues no, no lo siento".

Un cáncer provocó su muerte

Fue el abogado de la maestra el que informó la muerte de Mary Kay, a sus 58 años, debido a un cáncer en fases avanzadas. Así Vili se despide de la profesora y mujer que marcó su vida, pues estuvo acompañándola en los últimos segundos antes de partir.