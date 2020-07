¿Qué pasó?

Un hombre del estado de Maharashtra, en la India, se convirtió en noticia mundial luego de que conociera su particular adquisición: una mascarilla hecha completamente de oro, cuyo valor bordea los 4.000 dólares.

Pese a que la intención de Shankar Kurhade es protegerse de un eventual contagio de coronavirus, el particular diseño tiene orificios, por lo que su efectividad ha sido discutida.

Según consigna la agencia internacional Sputnik, el sujeto explicó la adquisición tras haber visto una idea similar pero con otro material. "La idea de hacer una máscara de oro me vino a la mente cuando vi a un hombre con una máscara de plata", explicó

Tras esto, sostuvo, "Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé: ¿por qué no usar una máscara de oro? Luego le pedí a un joyero local que me hiciera una".

Peso y valor

El artefacto tiene un peso relativo a los 56 gramos y tuvo un costo exacto de 3.870 dólares, según publicó el citado medio.

"En cuanto a su eficacia, sabemos que las mascarillas no son suficientes, tenemos que mantener la distancia. Por lo tanto, cuando salgo con una mascarilla de oro, también observo la distancia social", dijo Kurhade.

En paralelo, el empresario indio reveló que tras obtener el elemento de protección personal, se ha convertido en todo un centro de atención.

"Aunque la pasión de mi familia por el oro es ampliamente conocida en esta región, la máscara de oro es algo completamente nuevo, por lo que la gente tenía curiosidad", añadió.

