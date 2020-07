"Rubble", considerado hasta ahora el gato más viejo del mundo, murió a sus 31 años de larga vida, es decir a los 150 años humanos, aproximadamente.

Según informó su dueña, Michele Heritage, de 51 años, "Rubble" no padecía de ninguna enfermedad y gozaba de buena salud. Sin embargo, si notó que el animal estaba más delgado de lo normal, por lo que atribuye su muerte a la vejez.

"Era un compañero increíble con el que tuve el placer de vivir durante tanto tiempo. Lo conseguí justamente cuando cumplí los veinte años, me lo regalaron cuando era un gatito, y desde ese día no nos separamos nunca, hasta el triste día en el que murió", afirmó desconsolada Heritage, según consignó el sitio la100.cienradios.com.

Michele también contó que desde que le regalaron a "Rubble" se convirtieron en amigos inseparables. De hecho, la mujer considera que vivió tantos años gracias a los cuidados que recibió, pues ella nunca tuvo hijos, y siempre lo mimó y lo cuido de manera muy especial.

El gato, perteneciente a la raza Maine Coon que se caracteriza por su particular esponjosidad, se convirtió en el gato más viejo del mundo en 2019 cuando llegó a su cumpleaños número 31.

Say hello to Rubble, the oldest cat in Britain. He just turned 30! pic.twitter.com/hfLuz1lbpF

De acuerdo al medio TMZ, "Rubble" había batido el récord de gato vivo más antiguo que ocupaba "Scooter", un minino siamés de Texas, Estados Unidos, que habría batido el récord al cumplir 30 años de edad, antes de fallecer el pasado 2016.

No obstante, y de acuerdo al registro de los medios, el gato más viejo que hubo en la historia habría sido Creme Puff, felino que nació el 3 de agosto de 1967 y vivió hasta el 6 de agosto de 2005, llegando así a la increíble edad 38 años y tres días.

Tras el fallecimiento de "Rubble", Michele comentó que nunca tuvo la intención de registrar a su gato en el Libro Guinness, pues no era una idea que le llamara la atención y solo quería pasar tiempo con él a medida que crecía.

The oldest living cat Rubble has passed away at 31.



Rubble and his owner Michele were inseparable. His age equaled 150 in human years. pic.twitter.com/yRWHKVfOsF