Recientemente, una fotografía del murciélago diadema se viralizó en las redes sociales, causando un gran impacto por su gran tamaño. Esta especie de mamífero volador habita en Filipinas y no representa un peligro para las personas o los animales, ya que se alimentan únicamente de frutas, en especial de higos.

El “Diadema” puede llegar a medir hasta 1,5 metros y pesar un kilo 200. Su gran tamaño ha provocado que se le adjudiquen nombres como “zorros voladores”, ya que la cara y el hocico se asemejan mucho a la de ese mamífero cazador.

Esta especie de murciélago es bastante antigua y, de hecho, se encuentra en peligro de extinción, debido a su caza intensiva para obtener su carne.

El murciélago diadema es un animal cuya existencia se conoce desde la antigüedad, pero que recientemente no era habitual observarlo. Sin embargo, hace pocos días un usuario publicó en Twitter una foto en la que uno de estos ejemplares colgaba de un techo, y fue entonces cuando el tema se convirtió en tendencia a nivel mundial, sobretodo por su enorme tamaño.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC