La imagen de un muerciélago se hizo viral. Se trata de uno del tipo diadema o “Acerodon Jubatus”, que habita en Filipinas y es uno de los más grandes registrados en el mundo. Actualmente esta especie está en peligro de extinción, debido a su caza intensiva para obtener su carne.

Según revela expertos, este ejemplar no representa ningún peligro para los humanos ya que su alimentación se basa en frutas, especialmente en higos.

El murciélago diadema es un animal cuya existencia se conoce desde la antigüedad, pero que recientemente no era habitual observarlo. Sin embargo, hace pocos días un usuario publicó en Twitter una foto en la que uno de estos ejemplares colgaba de un techo, y fue entonces cuando el tema se convirtió en tendencia a nivel mundial.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC