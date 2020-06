¿Qué pasó?

La historia ha conmovido las redes sociales y mucho más, tras la muerte de Chiara Giuntolli, una joven de 35 años de edad, que padecía de cáncer de mamas desde hace poco más de dos años y falleció recientemente por la misma causa.

Antes de morir, Chiara vivió uno de los momentos más felices: Comprometerse con Edoardo Parisi, el amor de su vida y con quien compartió los últimos cinco años de su vida.

Una historia de amor

Con una enorme sonrisa, Edoardo Parisi ingresó a la habitación del hospital donde estaba internada Chiara Giuntolli para darle una gran sorpresa. “He querido decírtelo durante un tiempo, luego lo pospuse y pospuse...”, le dijo, mientras sacaba un pequeña cajita con un anillo. “¿Quieres casarte conmigo?”, le preguntó. Chiara lo miró sorprendida y sin dudar dijo “sí”.

El mágico momento quedó inmortalizado en un video que el mismo Edoardo publicó en su red social, con un tierno mensaje dedicado a su prometida: “Lloré, a escondidas, en la ducha, igual que lo hacía en casa porque si no te habrías enojado (...) Se veía muy triste esta historia. Así que paré y pensé que tú, durante la enfermedad, nunca estuviste triste. No porque no entendieras la situación, sino porque sabías que tu tristeza inevitablemente me afectaría. Y siempre sonreíste y luchaste y brillabas”, comenzó escribiendo en la red social.

“Este fue tu momento feliz, de hecho nuestro. Cómo se puede ser feliz en esta situación

Tú lo eras. El video lo demuestra”, continúa.

Al aceptar la propuesta, Edoardo revela que Chiara estaba débil: “Me dijiste ‘Lo siento, no tengo fuerzas para ser más feliz que eso’, pero yo lo vi en tus ojos, estaban cargados de una luz divina”, enfatizó.

A pesar del duelo y la tristeza que invade a este joven de 32 años de edad, aseguró que “el mundo debe saber que por muy desesperada que sea la muerte, por mucho que intente destruirte con una cobardía sin precedentes... con nosotros no lo logró. JUNTOS, hicimos esto. Le sonreímos en la cara”, escribió, culminando con un mayúsculo “Te amo”.

Chiara murió dos días después

Para Chiara los últimos meses fueron duros. Sin embargo, logró vivir uno de los momentos más alegres e su vida al ver a su pololo enamorado, pedirle matrimonio. Aunque la boda nunca se pudo concretar, la acción quedó en los pensamientos de ambos.

Luego de la propuesta, dos días después, la joven murió en el hospital por el cáncer de senos que padecía desde hace poco más de dos años. En el funeral de Chiara, Edoardo dijo “He perdido al amor de mi vida, ustedes amen siempre”, causando conmoción entre familiares y amigos. Así revelaron medios italianos, quien además destacaron que durante la despedida, lanzaron globos blancos.