¿Qué pasó?

Un examigo de Christian Brueckner, que hasta ahora ha preferido mantener su identidad en secreto, reveló que el alemán siempre “bromeaba” sobre la investigación del caso de Madeleine McCann, que inició en el 2007 cuando la menor de edad desapareció en Portugal.

Según reveló al medio Daily Mirror, cuando Brueckner recibió la primera citación de la policía, la agitó frente a sus amigos como si estuviera orgulloso de ello. "Se rió y dijo que era una citación. Sentí como si fuese un pequeño trofeo para él", comentó.

El sótano: El posible lugar del secuestro

En sus declaraciones, este examigo de Brueckner reveló que "después de un par de semanas" comenzó a bromear y a decir que la niña estaba en el sótano". "Vamos Christian, saca a Maddie del sótano", le decían sus compañeros pensando que se trataba solo de un “chiste”.

Para el momento en que Madeleine desapareció, el ahora detenido tenía dos casas en Braunschewig, cerca de la ciudad alemana de Hannover, una de las cuales tenía un sótano improvisado.

A pesar de las frecuentes bromas que tanto el alemán como sus amigos tenían sobre el caso de la menor de edad, Brueckner siempre aseguró que nada tenía que ver con el secuestro de Madeleine: "Siguió hablando de ello y agitando el papel diciendo: 'No tengo nada que ver con esto, están tratando de atraparme'. Era como si hubiese ensayado lo que estaba diciendo", dijo.

Pero las palabras de Brueckner dejaron una incógnita en su examigo, quien de inmediato le preguntó por qué había dicho eso si era "solo un testigo" y el acusado respondió: "¡Vamos a hacer una fiesta! (...) Me hicieron un montón de preguntas y las respondí. No tienen nada contra mí. No pueden atraparme", enfatizó para ese entonces.

Esta investigación fue la que realizaron hace años las autoridades policiales de Alemania, sin embargo, para este hombre fue algo que no tomaron muy en serio “ya que avisó a Brueckner de que estaba siendo investigado, y pudo deshacerse de cualquier evidencia. Ahora me siento mal del estómago cuando pienso en eso", culminó.

¿Cómo surgen las sospechas en contra de Brueckner?

Madeleine desapareció en 2007, cuando su familia estaba vacacionando en el balneario Praia da Luz, en Portugal. En aquel año, Brueckner vivía en las cercanías del lugar donde hospedaba la familia McCann.

Ya en 2013 surgen las primeras pruebas contra el alemán, puesto que un hombre, que había sido su compañero de trabajo, lo reconoció en un retrato que fue presentado por los padres de Maddie en la televisión.

Mientras tanto, el europeo estaba siendo investigado por un caso de violación, esta vez a una mujer de 72 años. De hecho, Portugal solicitó su extradición para realizar las pericias y aplicar las penas correspondientes.

Fiscalía alemana asegura que la menor está muerta

Por otra parte, el fiscal del caso, Hans Christian Wolters, aseguró a las autoridades alemanas que poseen "pruebas concretas" para indicar que la pequeña británica está muerta.

"Son pruebas concretas, hechos que están en nuestras manos, no simples indicaciones", explicó Wolters la semana anterior, aunque precisó que no poseen "evidencia forense".

"Hemos sido bastante claros durante todo el tiempo, que investigamos un asesinato y tenemos evidencia de ello. Podemos entender el dolor de los padres, y ellos quieren alivio, pero es mejor para ellos que tengamos una conclusión clara y exitosa del caso", concluyó.

