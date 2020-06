La policía británica consideró como "incidente terrorista" el ataque con cuchillo que dejó tres muertos y tres heridos graves el sábado en el país.

"La policía antiterrorista puede ahora confirmar" que los hechos, ocurridos en un parque de la ciudad, "fueron declarados como un incidente terrorista", se informó mediante un comunicado de la institución.

Ante esto, la agencia PA Lawrence Wort, que presenció la escena, sostuvo que en ese momento "el parque estaba lleno, mucha gente estaba sentada para tomar algo con los amigos".

"Luego una persona llegó, se puso a gritar unas palabras ininteligibles de repente y fue hacia un grupo de una decena de personas, tratando de atacarlas con un cuchillo" se detalló.

El hecho ocurrió -específicamente- en la ciudad de Reading, al oeste de Londres, lugar hasta donde acudió la policía y los servicios de rescate tras haber sido alertados por un incidente en el que varias personas fueron apuñaladas en Forbury Gardens hacia las 19:00 horas local.

Tras la llegada de efectivos policiales, un sospechoso de 25 años fue detenido después de los hechos.

Además, un perímetro de seguridad fue instalado en el lugar y la policía pidió al público "evitar la zona".

La situación se produjo cerca del lugar en el que previamente se había celebrado una manifestación del movimiento "Black Lives Matter".

Ninguno de los participantes de la marcha se vio afectado, afirmó una organizadora, Nieema Hassan, en un video publicado en las redes sociales. "Nos habíamos ido cuando ocurrió", señaló.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, se refirió a lo sucedido mediante sus redes sociales y envió sus condolencias luego del ataque.

"Mis pensamientos están con todos los afectados por el terrible incidente en Reading y mi agradecimiento a los servicios de emergencia en la escena", señaló.

