Tres personas murieron este sábado por la noche en un ataque con cuchillo perpetrado en un parque de Reading, al oeste de Londres, anunció la policía, que de momento descartó el móvil terrorista.

Un hombre de 25 años oriundo de esa ciudad fue detenido en el lugar de los hechos, según la policía.

El ataque también causó tres heridos graves.

La policía y los servicios de rescate intervinieron tras haber sido llamados al terminar la tarde por un incidente en el que varias personas fueron apuñaladas en Forbury Gardens hacia las 19:00 horas locales, en el centro de esta ciudad de 200.000 habitantes situada a unos 60 km del centro de la capital.

"Actualmente, los hechos no se consideran de carácter terrorista", sin embargo, los investigadores "mantienen la mente abierta en cuanto a su motivación" y trabajan con el apoyo de la policía antiterrorista, declaró en un comunicado el comisario jefe Ian Hunter, que señaló que se había abierto una investigación por asesinato.

Un perímetro de seguridad fue instalado en el lugar y la policía pidió al público "evitar la zona".

El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter que pensaba "en todos los afectados por los espantosos acontecimientos de Reading" y agradeció la labor de los servicios de emergencias.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.