Policía de Londres mata a hombre que apuñaló a dos personas en acto "terrorista"

¿Qué pasó?

La policía británica abatió este domingo a un hombre en el barrio londinense de Streatham, después de que dos personas fueran apuñaladas en un incidente "terrorista", informó el cuerpo de seguridad.

"Un hombre fue abatido por agentes armados en #Streatham. De momento, se cree que varias personas fueron apuñaladas", indicó la policía de Londres en primera instancia en su cuenta de Twitter. "Se están examinando las circunstancias, el incidente fue declarado terrorista".

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

"Estimamos que hubo dos heridos. Esperamos noticias sobre su estado", agregó la insitución más tarde, confirmando el número de afectados y precisando que el ataque había sido "totalmente reprimido".

We believe there are two injured victims. We await updates on their conditions.



The scene has been fully contained.



We will issue more information when possible. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

No se sabe con certeza cómo se produjo el ataque ni tampoco en qué circunstancias el hombre fue abatido por los policías.

El servicio de ambulancias de Londres indicó que se desplegaron "varios medios" en la High Road de Streatham, un barrio eminentemente residencial, donde ocurrieron los hechos.

Unos videos publicados en redes sociales que no pudieron ser verificados presentan supuestas imágenes del incidente, en las que se ve a agentes de policía rodeando a un hombre que yace en el suelo en Streatham High Road. Los policías lo apartan de allí y piden a los testigos que se retiren de la escena, mientras que varios vehículos de emergencia llegan al lugar.

We can confirm that the man shot by police at around 2pm today in #Streatham High Road has been pronounced dead — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 2, 2020

El Reino Unido se ha visto sacudido por varios ataques en los últimos años. El más reciente de ellos ocurrió el 29 de noviembre de 2019, cuando Usman Khan, un yihadista condenado, fue abatido por la policía en el Puente de Londres.