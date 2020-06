Este jueves, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el país maneja la opción de "cortar todos lo puentes" con China, respondiendo así a declaraciones de su representante de Comercio (USTR), Robert Lighthizer, quien encabeza las negociaciones comerciales con Pekín, quien el miércoles dijo que el país asiático estaba cumpliendo los términos de un acuerdo que alivió la disputa y que ahora era imposible "desacoplar" a los dos gigantes económicos.

"Estados Unidos por supuesto mantiene una opción política, bajo diversas condiciones, para cortar todos los puentes con China", dijo el mandatario estadounidense en Twitter, en momentos en que ambas potencias atraviesan fuertes tensiones.

"Esa era una opción política hace años, pero no creo que sea una opción política razonable en este momento", dijo Lighthizer.

It was not Ambassador Lighthizer’s fault (yesterday in Committee) in that perhaps I didn’t make myself clear, but the U.S. certainly does maintain a policy option, under various conditions, of a complete decoupling from China. Thank you!