Ciudadanos de Nueva Zelanda celebraron este martes 9 de junio el fin del distanciamiento social en una discoteque, todo esto luego de haberse decretado el alta al último caso activo de coronavirus en el país.

El curioso momento se vivió, específicamente, en la discoteque Danger Danger, ubicada en la ciudad de Wellington, donde un video muestra imágenes de varias personas sentadas en mesas y compartiendo en el recinto.

Poco antes de la medianoche, la gente que se encontraba allí se mantenía respetando el distanciamiento, debido a que se estaban en el Nivel 2 de la pandemia (separación física y un máximo de 100 personas en alguna reunión).

Sin embargo, cuando el reloj marcó las 00:00 horas del martes, las personas se levantaron de sus asientos para celebrar y abrazarse, tras haber pasado al Nivel 1, según indicó el portal La República.

En las cámaras quedó registrado cómo los asistentes bailaban y celebraban el fin de esta medida.

El Nivel 1 de la pandemia indica que todos los negocios pueden operar de manera normal y sin restricciones de distanciamiento social.

Con respecto al fin de los casos activos en el país -situación anunciada el lunes por las autoridades sanitarias- el director general del Ministerio de Salud, Ashley Bloomfield, interpretó aquello como un éxito del que todo el país debería sentirse orgulloso.

"No tener casos activos por primera vez desde el 28 de febrero es sin duda un hito importante en nuestro camino, pero como hemos dicho anteriormente, será esencial mantener la vigilancia contra el Covid-19", sostuvo en un comunicado.

CCTV Footage of when New Zealand 🇳🇿 moves to level 1 at midnight June 9th 2020 - Danger Danger is an old stomping ground for @furbysass pic.twitter.com/8mWGVfFDUs