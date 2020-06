¿Qué pasó?

El coronavirus ha provocado el cierre de muchas fronteras internacionales y más en América Latina, donde los casos de contagio no dejan de aumentar. Esto ha provocado que miles de turistas queden varados y tengan que recurrir a vuelos humanitarios para retornar a sus países de origen.

Esta no ha sido la suerte de Michael Graef, un argentino que se encuentra en Perú y que, hasta ahora, no ha podido regresar a su país natal ya que en las ayudas humanitarios no aceptan a sus dos mascotas y él se niega a dejarlos: “Ellos nunca me han abandonado”, dijo.

Una travesía

Michael Graef llegó a Perú para hacer turismo y conocer más de cerca su cultura y tradición. En medio de su travesía conoció a Chamo y Nilo, dos fieles mascotas con las que ha estado desde que comenzó la pandemia en Perú, hace un par de meses.

La situación de Graef llegó a la embajada de su país, quienes le ofrecieron retornar a Argentina en vuelo humanitario, pero lo tenía que hacer sin sus perros. Esto generó una gran molestia en el joven turista quien se negó a subir a un avión sin sus dos “ángeles”, como él mismo los llama.

Ante este panorama, el argentino aseguró estar dispuesto a irse en bicicleta a su país, junto a sus mascotas: “Vendí mi tabla de surf y compré una bici”, dijo al medio peruano Líbero, señalando que a ambos perros los conoció hace meses, cuando viajaba por Colombia y Ecuador.

“Son un sustento emocional para mí, son mis ángeles que me cuidan, yo no los puedo dejar. Me iría caminando a Argentina, no los dejaría”, dijo para el medio, resaltando que esperara una nueva respuesta de la embajada: “Seguiré esperando una respuesta del vuelo a Argentina con mis dos mascotas. Ellos han pasado hambre y no me han abandonado", concluyó.

En caso de no ser aceptado con sus mascotas, Graef planificó una travesía junto a sus perros que tomará semanas antes de llegar a su destino: Argentina.

