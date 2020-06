Las manifestaciones en Inglaterra contra el racismo se han intensificado durante los últimos días, y este domingo algunas personas repletaron las calles de la ciudad de Bristol, donde incluso derribaron la estatua de un esclavista.

Se trata del monumento a Edward Colston, exdiputado, comerciante y esclavista inglés del siglo XVII, que fue retirado por protestantes desde el lugar donde se encontraba y trasladado por diversas partes de la ciudad, según consignó Infobae.

La acción fue registrada mediante videos, los que mostraron cómo finalmente la estatua fue lanzada al agua por las personas que se encontraban allí.

Edward Colston statue pulled down by BLM protesters in Bristol. Colston was a 17th century slave trader who has numerous landmarks named after him in Bristol. #BlackLivesMattters #blmbristol #ukprotests pic.twitter.com/JEwk3qKJx2