El servicio de cambio climático Copernicus, perteneciente a la Unión Europea, informó que el mes de mayo de 2020 se convirtió en el mayo más caluroso desde que se tiene registro.

“Mayo fue 0,63 °C más caluroso que la media de meses de mayo del periodo 1981-2010, lo que le convierte en el mes de mayo más cálido desde el inicio de los registros”, por delante de mayo de 2016 y de 2017, indicó Copernicus este viernes en un comunicado.

Las temperaturas más altas de lo normal, e incluso “muy anormales”, se observaron en Siberia, con casi 10ºC por encima de lo normal. En el noroeste de la región, la ruptura del hielo en los ríos Ob y Yeniséi nunca había comenzado tan pronto, cuenta Copernicus.

Asimismo, en el oeste de América del Norte; en el extremo norte y sur de América del Sur; en el noroeste de África central y el sureste asiático también ofrecieron valores de temperatura por encima de lo normal.

Por último, también puntualizaron que la temperatura de los oceános fue levemente menor al promedio mensual durante el mencionado mes.

