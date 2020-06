Un prisionero alemán fue recientemente nombrado como sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann hace 13 años. Las pruebas que lo implican en este caso, es que el hombre estaba en el lugar de los hechos justo cuando ocurrió el supuesto secuestro de la menor, quien se encontraba en Praia da Luz, Portugal, junto a sus padres y demás hermanos.

Según consigna el periódico The Guardian, el sospechoso se encuentra en una prisión de Alemania por otros delitos, sin embargo, una investigación arrojó coincidencias en su paradero con el día en que Madeleine desapareció, por lo que será investigado.

Otro indicio acerca de su posición de sospechoso en el caso, es una conversación telefónica que realizó el alemán, que terminó justo una hora antes de que la menor desapareciera el pasado 3 de mayo de 2007.

Se trata de un hombre alto (1.82 cms), blanco, con cabello corto y rubio. En el momento en que ocurrieron los hechos tenía 30 años de edad y ahora se encuentra en la cárcel por otros delitos no vinculados con el caso McCann.

"Él es el foco principal de nuestra investigación, por lo que estamos haciendo esta apelación, para ayudarnos con esa investigación, para probar o refutar su participación", dijo Stuart Cundy, subcomisionado adjunto de la policía de ese país.

#MadeleineMcCann | Significant Investigative Update



Suspect identified as 43yo German man. We reveal 2 vehicles suspect is known to have used around the time of Madeleine’s disappearance & phone numbers relevant to investigation.



📽️ | DCI Cranwell appeals for public assistance