Miles de personas se manifestaron una vez más este domingo en numerosas ciudades de #EstadosUnidos contra el racismo y la violencia policial, en otra jornada marcada por los disturbios. La rabia desatada en el país tras el asesinato de George Floyd, se extendió rápidamente a todo el país. Frente a la Casa Blanca, en Washington, la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a manifestantes que habían desafiado el toque de queda impuesto en la capital. Para evitar nuevos disturbios, miles de soldados de la Guardia Nacional fueron desplegados en 15 estados y en varias ciudades. El despliegue de las fuerzas de seguridad no impidió que se produjeran saqueos en varias tiendas, cortes de carreteras e incendios de vehículos y comercios.