La cápsula Crew Dragon de SpaceX, con dos astronautas estadounidenses a bordo, lanzada el sábado desde Cabo Cañaveral (Florida), se acopló este domingo a la Estación Espacial Internacional.

El primer contacto y acoplamiento de la nave espacial al objetivo, ubicado a 400 kilómetros de la Tierra, ocurrió a las 10:16 horas de Chile, algunos minutos antes de lo previsto.

Se trata de un paso crucial en esta misión histórica, la más peligrosa y de alto nivel jamás confiada a una empresa privada por la NASA.

Docking confirmed! @AstroBehnken and @Astro_Doug officially docked to the @Space_Station at 10:16am ET: pic.twitter.com/hCM4UvbwjR