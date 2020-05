Luego de tres noches de intensas manifestaciones y saqueos generalizados en Minneapolis, debido a la muerte de un ciudadano afroamericano, el alcalde de ese municipio, Jacob Frey, anunció este viernes la imposición de un toque de queda nocturno obligatorio, para todo Minneapolis durante este fin de semana.

El toque de queda se extenderá a todos los lugares públicos, incluida calles y avenidas de la zona, a partir de las 20:00 horas local.

"Todo el personal policial, de bomberos y médico, así como otro personal autorizado por la Ciudad de Minneapolis, la Ciudad de St. Paul, el Departamento de Seguridad Pública de Minnesota, la Patrulla Estatal de Minnesota o la Guardia Nacional de Minnesota, están exentos del toque de queda", dijo Frey en la cuenta oficial de Twitter de la municipalidad.

La violación de esta orden significará un delito menor, sujeto a una multa de mil dólares o 90 días de prisión.

Las manifestaciones iniciaron tras la muerte de George Floyd, quien resultó fallecido en manos del policía de Monneapolis Dereck Chauvin, quien recientemente fue capturado por las autoridades.

