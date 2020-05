La madrugada del viernes 29 de mayo, la ciudad estadounidense de Minneapolis vivió su tercera jornada nocturna de manifestaciones tras la muerte de un hombre afroamericano mientras era retenido por oficiales de policía, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó un inusual llamado.

La muerte de George Floyd, de 46 años, provocó la ira de la ciudad y los disturbios se extendieron no solo por Minneapolis sino también en la vecina Saint Paul, conocidas como "Twin Cities".

Producto de la quema de al menos una estación de policía y diversas escenas de violencia en las calles, el presidente Trump instó a que el alcalde de Minneapolis retome el control de la ciudad o utilizará la fuerza de la Guardia Nacional.

Mediante la red social Twitter, con quien protagonizó una polémica hace sólo unos días, Trump aseguró que "no puedo retroceder y ver que esto suceda en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis. Una falta total de liderazgo. O el muy débil alcalde de la izquierda radical, Jacob Frey, actúa juntos y controla la ciudad, o enviaré a la Guardia Nacional y haré el trabajo bien".

En un segundo mensaje por la red social, el mandatario estadounidense realizó un inusual llamado a la violencia al señalar que "estos matones están deshonrando la memoria de George Floyd, y no dejaré que eso suceda. Acabo de hablar con el gobernador Tim Walz y le dije que el ejército está con él todo el tiempo. Cualquier dificultad y asumiremos el control pero, cuando comience el saqueo, comenzará el tiroteo. ¡Gracias!".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you!