Un asaltante sin brazos y con movilidad reducida intentó robar un local de joyas. El hecho ocurrió en el centro de la ciudad brasileña de Canela, en la región de Río Grande del Sur.

El video de este inusual momento se hizo viral en las redes sociales, donde varios usuarios quedaron sorprendidos con la agilidad del sujeto, quien manejaba a la perfección el arma con sus pies.

O que dizer desta situação? No RS, polícia foi acionada p/ conter um assalto inusitado. Jovem de 19 anos, com paralisia cerebral, surdo-mudo e cadeirante, tentou assaltar uma joalheria com uma arma de brinquedo. Sem movimento nos braços, ele usou os pés para apontar a arma. pic.twitter.com/55eSK3Rwmf