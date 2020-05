¿Qué pasó?

En 2011 David Hove fue diagnosticado con cáncer de páncreas y desde ese momento, compartió un lazo increíble con su mascota Gunner, a tal punto de enfermar días previos a que su dueño entrara en la última fase de la enfermedad.

Hove era un veterano de la Fuerza Armada de Estados Unidos y además, fue parte del cuerpo de bomberos de su país. Sin embargo, lo más duro que le tocó vivir fue ver a su fiel amigo morir, justo una hora antes de que él perdiera el aliento.

Una historia de amistad

Fue la hija de Hove, Heather Nicoletti, quien reveló la historia de su padre y Gunner, asegurando que ambos “fueron los mejores amigos hasta el final. Iban juntos a todas partes”. Explicó también que el perro de 11 años siempre permanecía muy cerca de su progenitor. Incluso, tuvieron que instalar sus camas juntas, porque eran inseparables.

Los familiares de Hove no se mostraron sorprendidos al ver que el perrito también había enfermado, justo cuando su dueño estaba entrando en sus últimos días de vida: “Cuando mi papá se agitaba, el perro se agitaba, mi papá estaba inquieto, el perro estaba inquieto (...) Mi papá no respondía y Gunner tampoco. Cuando observamos que Gunner no se movía mucho supimos que el fin de los dos se acercaba”, dijo para el canal digital KARE 11.

Cuando Hove estaba empeorando su situación de salud, Gunner comenzó a sentir fuertes dolores en el cuerpo. De hecho, un día no logró levantarse de su cama y, para evitar que sufriera, lo llevaron a una clínica veterinaria donde le colocaron una vacuna para descansar.

“Le dieron una inyección y murió. Volví a casa y una hora después, mi papá murió”, lamentó Nicoletti.

A pesar del dolor que significa haber perdido a su padre, Nicoletti aseguró estar feliz porque su padre no tuvo que despedirse de su compañero fiel y porque Gunner no quedó solo, sin su compañero humano, “no habría podido vivir un minuto sin su mejor amigo”, dijo.