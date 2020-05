¿Qué pasó?

En diciembre del año pasado comenzó la propagación del coronavirus en Wuhan, China, y fue extendiéndose por todo el mundo en cuestión de semanas. El primero en ser golpeado fue el continente asiático, por su cercanía con primer epicentro. Sin embargo, en solo dos meses Europa ya estaba siendo fuertemente afectada por la enfermedad.

Han pasado cinco meses desde el inicio de la pandemia y ahora América Latina es el más afectada, siendo Brasil el que registra mayores cifras de contagios y fallecidos.

Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud aseguró que Sudamérica es el “nuevo epicentro” de la pandemia.

Aumento de casos Covid-19

Las últimas semanas han sido cruciales para América Latina y es que, los casos comienzan a aumentar de forma significativa, al tiempo que colapsan los hospitales y clínicas.

Ante este panorama Michael Ryan, responsable de situaciones de emergencias de la OMS, se refirió a la preocupación que genera el notable aumento de casos en la región: "Hay mucha preocupación en torno a esos países, pero claramente el más afectado por el momento es Brasil", precisó.

Hasta ahora, Brasil registra más de 20 mil fallecidos por esta enfermedad y 310 mil casos de contagios. Sin embargo, los expertos aseguran que la cifra real es mucho más alta, pero que la falta de test PCR implican un “retraso” en la confirmación de casos.

Con respecto a los fallecidos, el Ministro de Salud de ese país confirmó que la cifra se ha duplicado en los últimos 11 días: "La mayoría de casos son de la región de Sao Paulo. Pero en términos de porcentajes, los índices más elevados se hallan en Amazonas: unas 450 personas infectadas por cada 100.000 habitantes, lo que significa un porcentaje bastante alto", indicó Ryan.

Uso de Hidroxicloroquina

La OMS se refirió al uso de la hidroxicloroquina para el tratamiento contra el Covid-19, resaltando que la organización no respalda la decisión de Brasil, de autorizar el uso del medicamento a pacientes afectados.

Esto debido a que debido a que, hasta ahora, no existen pruebas científicas que establezcan que es un tratamiento seguro y eficaz contra esta enfermedad.

"Las evidencias clínicas no respaldan el uso de este medicamento y no se recomienda al menos hasta que no se tengan resultados claros de los ensayos clínicos", dijo Ryan.

Amenaza Covid-19 en la Amazonía

Según Ryan, en términos relativos los índices más elevados se hallan en la Amazonia, con unas 450 personas infectadas por cada 100.000 habitantes.

Brasil vive además días de fuerte confusión política, debido a las desavenencias entre la mayoría de los gobernadores, favorables a medidas de confinamiento, y el presidente Jair Bolsonaro, que las critica debido a su impacto económico.

A diferencia de lo que ocurre en países como España o Italia, en Brasil el coronavirus mata a muchos más jóvenes y es que, solo el 69% de los fallecidos tienen más de 60 años mientras que en España e Italia el 95% de los decesos se registraron en personas mayores de esa edad.

