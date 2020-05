El Archivo Nacional de Cine y Sonido de Australia mostró por primera vez un video de un tigre Tasmania vivo, grabado hace 75 años.

El material en blanco y negro, de tan solo 21 segundos, muestra al que fue el último animal de esa raza en cautiverio con vida.

Según ese departamento del Museo de Australia, el material fue grabado en 1935 en una jaula del zoológico Beaumaris en Hobart, Tasmania. El propósito de esta filmación fue para ser usado como un diario de viaje llamado "Tasmania The Wonderland".

