La alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, se refirió a las medidas adoptadas por los países para enfrentar la pandemia del coronavirus y frenar su expansión.

La expresidenta de Chile ha mantenido un rol activo en cuanto a la vigilancia de las decisiones de los distintos estados y, en esta oportunidad, se refirió a las medidas de confinamiento y distanciamiento social, advirtiendo efectos "dramáticos".

"Si bien restringir el movimiento y aumentar el distanciamiento social son esenciales en la lucha contra Covid-19, tienen un impacto dramático en aquellos que dependen del trabajo diario informal para sobrevivir", escribió la alta comisionada en su cuenta de Twitter.

While restricting movement and increasing social distancing are essential in the fight against #COVID19, they have a dramatic impact on those who rely on informal daily work to survive.