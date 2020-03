¿Qué pasó?

La expansión de la pandemia del Coronavirus mantiene en alerta al mundo desde que se originó en una ciudad de China llamada Wuham, a finales de diciembre del año pasado.

Esa tensión e histeria colectiva fue la que se vivió en una novela escrita en 1981 por el escritor estadounidense, Dean R. Koontz, llamada "Los Ojos de la Oscuridad", que ahora muchos recuerdan en redes sociales debido a la similitud con la actualidad.

Varios usuarios en internet hicieron viral ese libro donde se predijo un brote como el Coronavirus COVID-19 en una parte importante del trama que envuelve al relato ficticio.

Similitudes con la realidad

La historia del libro de misterio y suspenso trata de una madre que se embarca en una búsqueda para descubrir si su hijo realmente murió hace un año o si todavía está vivo.

Las comparaciones vienen desde el capítulo 39, cuando esa madre descubre que un laboratorio militar chino en Wuhan crea un arma biológica que enferma a los civiles accidentalmente.

Por otra parte, la historia se centra en el siglo XXI, específicamente "a mediados del 2020", al igual que la pandemia actual, y además los síntomas de esa enfermedad creada por el laboratorio chino son similares a las que se presenta cuando el paciente tiene Coronavirus.

El diario ABC de España aclara una diferencia y es la tasa de mortalidad: "Aunque en la actualidad la tasa de mortalidad del coronavirus Covid-19 se estima en torno al 2-3%, en esta novela de terror llega al 100 por 100. Nadie puede sobrevivir a su contagio", apunta.

Otra diferencia es cómo es el contagio de la letal infección ficticia con la actual enfermedad: "El virus migra al tejido cerebral y allí comienza a segregar una toxina que destruye la parte del cerebro que controla todas las funciones automáticas del cuerpo hasta que la víctima deja de tener pulso o cualquier necesidad de respirar", se afirma en la novela.

Reacciones

Usuarios sorprendidos compartieron extractos del libro en sus redes sociales para demostrar las similitudes con la epidemia que mantiene en vilo a todo el mundo.

FADERFACT:

In 1981 Dean Koontz wrote a book “The Eyes of Darkness”. In chapter 39 he mentions a Chinese military lab outside of the city of Wuhan, where a deadly virus is invented as part of the country’s biological weapons warfare program. The virus is named ‘Wuhan-400’.#f2b pic.twitter.com/KCrzDobYkv — Jimmy Church (@JChurchRadio) February 19, 2020

Me pasan ésto. No puedo dar crédito... 😳😱😷#coronavirus pic.twitter.com/05Rb4KR5Wk — María de Tabarnia 🇪🇸 🌺 (@MariaTabarnia) February 23, 2020

Increíble el libro " Los Ojos de la Oscuridad" de Dean R. Koontz de 1981 predice con extrema precisión el brote de coronavirus. presenta un laboratorio militar chino en Wuhan que crea un virus como arma biológica; los civiles se enferman accidentalmente... pic.twitter.com/yHUbk0jiXC — Hebert Pintos (@Hebert1104) February 25, 2020

#COVID2019 In 1981 Dean Koontz published his fiction book The eye of darkness and it talks about a virus created in Chinese military lab in Wuhan!

he named the virus Wuhan-400 which can be used as biological weapon and the virus will spread in 2020. Coincidence? Hmmm 🤔🤔



ctto pic.twitter.com/pCjC8grOZ0 — Y O R I E (@everyoriethings) March 9, 2020