¿Qué pasó?

A seis meses de ser víctima de un ataque con ácido, la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, exige a las autoridade mexicanas hacer justicia, pues su agresor todavía se encuentra en libertad.

Durante una entrevista concedida a El Universal de México, la joven relató cómo ha sido el proceso de recuperación desde que el pasado 9 de septiembre de 2019, fue agraviada por dos sujetos, quienes habrían actuado bajo las órdenes del exdiputado Antonio Vera Carrizal en Oaxaca, México.

"Tengo miedo, tengo muchísimo miedo porque mi agresor está libre y es un demente”", afirmó la joven, quien aseguró que continúa recibiendo amenazas de muerte de este hombre. "(...) me mata a mí o mata a alguien de mi familia, con tal de seguirme hiriendo", dijo.

Volvió a tocar su saxofón

"Ya han pasado seis meses de mi ataque. Ha sido un proceso muy doloroso que me ha cambiado la vida. Es algo muy grave y eso quiero que entiendan las autoridades", señaló la joven, quien después de todo este tiempo volvió a tocar su saxofón durante su participación en un programa de la televisión mexicana.

Antes de esta presentación, la joven explicó a El Universal que en algún momento pensó que no podría tocar más. Sin embargo, precisó que "la cicatriz queloide que me quedó entre la nariz y la boca me deja abrirla un poco y lo suficiente para poder seguir tocando".

La joven reflexionó sobre su estado, habló sobre el gran apoyo que ha tenido de su madre y hermana y expresó: "ya me quitaron la piel, me quitaron la dignidad y encima de esto no iba apoder a tocar, es el colmo".

El pasado 26 de diciembre de 2019, un juez emitió una orden de aprehensión en contra de Antonio Vera Carrizal, quien al día siguiente interpuso un recurso de amparo para evitar su detención; desde entonces se convirtió en un prófugo de la justicia.

