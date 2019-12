Recuperación tardaría unos 6 años: El infierno de la saxofonista quemada con ácido en México

Mientras su agresor se mantiene libre; María Elena lleva 100 días internada de hospital en hospital desde el momento que fue quemada -casi por completo- con ácido, en Oaxaca, México.

La joven, de 26 años de edad, sufrió el ataque el pasado 9 de septiembre en un salón de su casa, luego que un hombre le solicitara "ayuda" con un viaje, ya que ella prestaba servicios de asesorías en temas de turismo.

La historia de María Elena, "Malena" (como es conocida por sus cercanos), se apagó de un día a otro. Ya no toca saxofón y sus conciertos y demás presentaciones parece que quedaron en el olvido. Por el momento su objetivo es poder recuperarse y, posteriormente llevar una vida medianamente, normal, porque entre tanto dolor lo único que piensa es : "Mejor me hubiera matado".

De las agresiones verbales

El caso de Malena, es uno de los tantos de violencia de género que se viven a diario en México. Desde mujeres quemadas hasta asesinadas a golpe o por sicarios, se han convertido en el pan de cada día para la población femenina de ese país que solo pide que sus Derechos Humanos sean respetados.

Sin embargo, el hecho se ha vuelto mediático porque en su agresión está involucrado su expareja, el político y empresario Juan Vera Carrizal, quien para el 2017 se desempeñaba como diputado. Ese año la joven conoció al que se convertiría en su peor pesadilla.

La hermana de la saxofonista, Silvia, ha sostenido en reiteradas ocasiones que Vera Carrizal la maltrataba verbalmente. "Con él se dio una relación sentimental, en donde imperaba el machismo, agresiones de burra, de zorra, de puta. De donde no vayas a tocar a tus conciertos, conmigo lo vas a tener todo", afirmó.

María Elena fue atacada con ácido hace tres meses. Su agresor sigue libre, no ha recibido un tratamiento digno.



Si no se hace presión social, tristemente en este país no suceden las cosas, todo da igual.

Este es el daño en sus piernas, por respeto a ella no subo más.



De hecho, en declaraciones a El País, Silvia expresó: "él (Juan Vera Carrizal) era un celoso, la agredía mucho, la insultaba… Y además la seguía, no solo a ella, a mí también, para ver dónde estaba".

La joven, quien envió una carta al presidente Manuel Andrés López Obrador (AMLO), aseguró que tras el incidente temen por la vida de Malena y de ellos, por lo que sólo ruegan por justicia y por la detención de los responsables.

En medio de tanto caos, Silvia comentó al medio español: "Me ha costado mucho entender por qué mi hermana, una joven brillante, talentosa, estaba con alguien como él. Pero en este tiempo he aprendido que cada mujer es libre de estar con quien quiera y no por ello se merece que le pase algo así".

10 mujeres al día

Como hemos señalado en varias oportunidades, México se encuentra en en el ojo del huracán debido a la cantidad de mujeres asesinadas o vulneradas.

En un informe presentado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI), alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día.

La instancia, además, precisó en el documento que 43,9% de las mujeres ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja. Lo peor es que al menos 8 de cada 10 agresores permanecen libre e impunes.