Temor fue lo que sintieron habitantes de la ciudad de Saitama, en Japón, tras presenciar una particular lluvia con líquido negro que caía en algunas zonas de ese territorio.

El fenómeno de los cuales ciudadanos fueron testigos ocurrió el pasado 2 marzo; sin embargo, fue este fin de semana cuando se hicieron virales imágenes y la alcaldía de esa ciudad se pronunció al respecto.

Las autoridades negaron rotundamente cualquier versión que apuntaba sobre una pregunta radioactividad del líquido de color oscuro que caía del cielo.

De acuerdo con SoraNews, la alcaldía de la prefectura aseguró que el análisis de la radiactividad del líquido grisáceo no arrojó resultados fuera de lo común. Asimismo, indicó que las autoridades intercambiaron información con la Oficina de Gestión Ambiental de la prefectura y trabajan "para comprender la situación".

Algunos residente de la zona afirmaron al citado medio que el color de esa particular lluvia pudo haber sido provocado por el incendio de un almacén.

Otros aseguraban que el extraño hecho ocurrido en ese país, está relacionado con los altos índices de contaminación del continente asiático en general.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades que continúan sus investigaciones.

This fire caused "black rain" in Saitama. People thought at first the black rain might have been radioactive. https://t.co/PMqg6GLIL0