¿Qué pasó?

“Vuela alto mi angelito, que en algún momento mamá va a estar con vos”. Así inicia un mensaje publicado en Facebook por Cyntia Aboal, la madre de Julieta Viñales, una joven argentina de 18 años de edad que murió luego de permanecer 25 días en grave estado de salud tras ser operada de amígdalas.

Fue la mañana de este miércoles cuando se confirmó su lamentable fallecimiento, mientras las autoridades buscan dar con el paradero del médico que ejecutó el procedimiento.

Pesar en la familia

A través de su cuenta en Facebook, Cyntia Aboal decidió expresar el enorme dolor que sentía por la pérdida física de su hija. “Me destrozaron la vida, me sacaron uno de mis tesoros más importantes que Dios me dió”, escribió.

Fueron días de agonía y lucha constante para que la joven argentina pudiera salir del grave cuadro médico en el que se encontraba. A pesar de esto, sus familiares no perdían la fe: “Yo confiaba plenamente en que ibas a ser un milagro y que nuevamente ibas a estar con nosotros, pero Dios te quiso junto a él y por algo será”, reveló.

Cyntia está convencida de que el único responsable de la muerte de su hija fue el médico: “dame fuerzas para seguir viviendo sin tu presencia, dame fuerzas para hacer justicia y que esa bestia pague por lo que hizo”, escribió.

El médico se dio a la fuga

La muerte de Julieta generó críticas contundentes sobre el profesionalismo del médico Maximiliano Babsia, quien tras enterarse del estado crítico de la joven, decidió desaparecer.

Cyntia aseguró a un medio local que “la condena social es lo mejor que le puede pasar. A nosotros nos destrozó, pero voy por todo contra él”, recalcando que el caso se podría considerar "homicidio culposo por mala praxis", un delito por el que podría recibir una pena de tres a seis años de prisión.

Para determinar si el médico es o no culpable por lo ocurrido, se le practicará una autopsia a la muchacha que determinará lo que realmente sucedió con la víctima y si efectivamente el médico le perforó la carótida durante la operación.