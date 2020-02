¿Qué pasó?

"Hace 24 años que pasó esto. Fabián se arruinó la vida (...)", así lo afirmó María Esther Gallardo, madre de Fabián Tablado, quien salió este viernes 28 de febrero en libertad, tras cumplir casi 24 años de condena por el femicidio de su novia Carolina Aló en 1996.

De acuerdo a registro de los medios locales, Gallardo fue a buscar a su hijo, quien se encontraba recluido en el penal de la Campana, en Buenos Aires, Argentina.

"No hay palabras que puedan consolar"

Aunque Gallardo reconoce que su hijo cometió un error, señaló en declaraciones a Télam, el pasado jueves 27 de febrero, que iría a buscar a Fabián a la cárcel, "soy la madre y en estos 24 años no lo abandoné nunca".

Asimismo, señaló a los medios que no tenía palabras para los familiares de Carolina, asesinada de 113 puñaladas por Tablado.

"¿Qué puedo decir? No hay palabras que puedan consolarlos. No sé qué hubiera hecho si me pasaba con uno de mis hijos", dijo y agregó: "Yo tengo cuatro hijos y dos nietas que no tienen la culpa. Las cosas se dieron de esa manera".

El asesinato

Fue el 27 de mayo de 1996 cuando Carolina Aló fue víctima de Fabián Tablado, cuando tan sólo contaba con 17 años de edad, y su agresor con 20.

Trascendió que ese día, y después de salir del colegio nocturno, la pareja tuvo una discusión por celos en la casa de Tablado. La situación subió de tono a tal punto que el femicida, después de perseguir a Carolina por toda la casa la mató de 113 puñaladas y usando distintas armas.