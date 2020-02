¿Qué pasó ?

Durante la mañana de este viernes 28 de febrero, y luego de 24 años, Fabián Tablado, salió en libertad luego de cumplir su condena por el asesinato de su novia Carolina Aló, en 1996 de 113 puñaladas, en un caso que remeció Argentina.

"No soy lo que hice en el pasado", afirmó el sujeto a los medios de comunicación que lo emplazaron en las afueras del recinto penitenciario, debido a lo sonado del caso y a la controversia que generó en la opinión pública el hecho que el femicida hubiese salido en libertad.

Ley del 2x1

Fabián Tablado asesinó a su novia cuando tenía 20 años, hecho que conmocionó al país dado el nivel de ensañamiento del hombre. Sin embargo, después de todo este tiempo y gracias al beneficio que se le otorgó por la ley 2x1, que estaba vigente cuando fue juzgado, salió en libertad.

De acuerdo a los medios de comunicación de ese país, el 2x1 es una ley que existió en Argentina entre 1994 y 2001 con el objetivo de reducir la población carcelaria, compuesta en gran parte por personas con prisión preventiva y sin condena firme.

La ley, formalmente conocida bajo el número 24.390, precisaba que pasados los primeros dos años de prisión preventiva sin condena, se debían computar dobles los días de detención.

"Estoy arrepentido"

Agobiado por las cámaras y los periodistas, Tablado trataba de caminar entre la gente una vez que salió en libertad. Aunque no lo informó, todo parece indicar que volverá a su casa familiar, ubicada en la localidad bonaerense del Tigre.

Mientras caminaba, el hombre fue respondiendo las preguntas de los medios de comunicación. "Estoy arrepentido (...). No hay día en que no piense en pedir perdón", expresó Fabián tablado, padre de dos niñas, las cuales no puede ver.

"Quiero abrazar a mis hijas, pero no puedo", manifestó el Tablado, quien durante los últimos años de su condena los pasó en el pabellón evangélico.

"A veces me siento un poco mal"



Fabián Tablado, el hombre que mató a su novia de 113 puñaladas hace 24 años, sale en libertad https://t.co/biTUliJWYd pic.twitter.com/EsLOJCJxwx — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 28, 2020